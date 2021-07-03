 

В Черниговской области будут судить экс-прокурора из-за ДТП, в котором погибло двое людей

03.07.2021, 13:18, Новости дня
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“Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, управляя автомобилем, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с транспортным средством, которое двигалось во встречном направлении. ДТП привело к гибели водителя и пассажира этого авто”, – говорится в сообщении.

Экс-прокурора обвиняют по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких человек). Обвинительный акт направлен в суд.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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