Компания «Байкал Электроникс» объявила о планах развития до 2025 года

Российская компания «Байкал Электроникс» намерена значительно увеличить выпуск своих процессоров, что предусмотрено планом развития до 2025 года. Кроме того, производитель пообещал перейти на более современные техпроцессы.

Речь идет о технологиях, соответствующих стандартам 6-12 нм, поясняют специалисты компании. В результате выпускаемые под брендом «Байкал» процессоры станут конкурентоспособными на внутреннем рынке.

Также представители компании сообщили, что в новые разработки понадобится вложить около 23 миллиардов рублей. Результатом станет обеспечение выпуска 600 тыс. чипов в год. Напомним, что в данный момент «Байкалы» выпускают по техпроцессу 28 нм, хотя зарубежные аналоги уже давно измеряют в однозначных числах.