 

Компания «Байкал Электроникс» объявила о планах развития до 2025 года

03.07.2021, 13:16, Новости дня
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Российская компания «Байкал Электроникс» намерена значительно увеличить выпуск своих процессоров, что предусмотрено планом развития до 2025 года. Кроме того, производитель пообещал перейти на более современные техпроцессы.

Речь идет о технологиях, соответствующих стандартам 6-12 нм, поясняют специалисты компании. В результате выпускаемые под брендом «Байкал» процессоры станут конкурентоспособными на внутреннем рынке.

Также представители компании сообщили, что в новые разработки понадобится вложить около 23 миллиардов рублей. Результатом станет обеспечение выпуска 600 тыс. чипов в год. Напомним, что в данный момент «Байкалы» выпускают по техпроцессу 28 нм, хотя зарубежные аналоги уже давно измеряют в однозначных числах.



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