 

ЕС окончательно запретил использование некоторых одноразовых пластиковых изделий

03.07.2021, 12:26, Новости дня
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Страны Евросоюза с третьего июля должны окончательно запретить использование таких одноразовых пластиковых изделий, как тарелки, ватные палочки и соломинки, контейнеры для еды, информирует Еврокомиссия.

«Европа прощается с одноразовыми пластиковыми тарелками, столовыми приборами, соломинками, палочками для воздушных шаров и ватными палочками, контейнерами для еды и напитков из пенополистирола и всеми товарами из оксоразлагаемого пластика», – написал в своем Twitter еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс, передает РИА «Новости».

В рамках законодательства Евросоюза от 2019 года все государства ЕС должны удалить с рынка определенные одноразовые пластиковые изделия к 3 июля 2021 года.

Ранее в Российском экологическом операторе (РЭО) сообщили, что ватные палочки, пластиковые трубочки и непрозрачные цветные ПЭТ-бутылки вошли в список из 28 одноразовых товаров, которые рекомендуют запретить в РФ и заменить экологичными альтернативами.

Напомним, в конце 2019 года президент Владимир Путин призвал сокращать производство пластиковой посуды, отметив, что необходимо действовать аккуратно, чтобы не нанести ущерб промышленности.

В мае 2021 года экологи предложили из мелкого пластика, который прошел специальную обработку, укладывать пешеходные и велосипедные дорожки в Москве.



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