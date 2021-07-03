 

РФПИ: «Спутник V» столкнулся с давлением международного фармацевтического лобби в Словакии

03.07.2021, 12:26, Новости дня
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что вакцина против коронавируса «Спутник V» в Словакии столкнулась с давлением международного фармацевтического лобби.

«В Словакии «Спутник V» столкнулся с ожесточенной кампанией дезинформации, связанной с внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби», – передает ТАСС со ссылкой на РФПИ.

В фонде подчеркнули, что дезинформация и fake news оказывают огромное влияние на ход массовой вакцинации в разных странах.

«Это убедительно демонстрирует разница между успехом «Спутник V» в Венгрии, где российская вакцина была признана самой безопасной и эффективной среди всех используемых в стране вакцин, и ходом применения вакцины «Спутник V» в Словакии», – добавили в РФПИ.

В фонде подчеркнули, что в соседней Венгрии, где «Спутник V» не сталкивался с подобными политическими препятствиями, миллион человек вакцинировалось «Спутник V», а спрос на российскую вакцину в Венгрии превысил объем фактических поставок в эту страну.

Ранее пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова сообщила, что РФ выкупила у Словакии неиспользованную вакцину «Спутник V» – 160 тыс. доз из 200 тыс. поступивших в республику.

Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. Власти Словакии настаивали, что российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet.

После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии российской вакцины, а позже правительство Словакии захотело перепродать партию «Спутника V» другим странам.



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