 

В Киеве продлят работу метро из-за футбольного матча между Украиной и Англией

03.07.2021, 12:24, Новости дня
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“В связи с проведением фестиваля футбола и трансляцией матча чемпионата Европы между сборными Украины и Англии на Спортивной площади работа Киевского метрополитена в ночь с 3-го на 4 июля будет продлена на один час. Также после окончания игры возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций “Олимпийская”, “Дворец спорта”, “Площадь Льва Толстого”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такие меры будут применяться из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2949724488608280

Контекст:

В 1/8 финала Евро 2020 30 июня украинцы победили команду Швеции со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира.

Матч между Украиной и Англией состоится в Риме 3 июля на стадионе “Олимпико”, трансляция начнется в 22.00, сообщается на сайте УЕФА.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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