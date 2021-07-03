 

Макрон напомнил Путину об актуальности нормандского формата

03.07.2021, 12:24, Новости дня
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“Что касается Украины, президент [Французской] Республики напомнил об актуальности нормандского формата, в котором Франция и Германия выступают в качестве посредников, чтобы Украина и Россия могли положить конец конфликту и найти решение”, – говорится в сообщении.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля по итогам разговора, Путин обвинил Украину в “деструктивных действиях” по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе и заявил, что нужно установить прямой диалог между украинскими властями и террористическими формированиями “ЛНР” и “ДНР”. Президенты высказались за активизацию переговорного процесса по реализации Минских соглашений, добавили в Кремле.

Контекст:

Россия после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года оккупировала Крым. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В тексте Минских соглашений, согласованных в 2015 году при участии России, оккупированные территории Донбасса названы “отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины”. 

Украина не ведет прямых переговоров с боевиками и настаивает, что стороной конфликта является Россия, а не незаконные вооруженные формирования, которые финансирует Москва. “Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население”, – говорил Зеленский в 2020 году.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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