 

“Леся, сними с головы доширак”, “Что за вермишель?”. Никитюк удивила подписчиков новым образом

03.07.2021, 12:24, Новости дня
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Никитюк на фото одета в короткое голубое платье, а также с белоснежными кудрями на голове.

“Девушки, хотите быть счастливыми…. Не накручивайте себя”, – подписала телеведущая фото.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Современная Мальвина”, – прокомментировала lara_shastina.

“На Барби похожа”, – отметила vi_ka__vi_ti_na.

“Лесюня, сними с головы доширак!”, – написала nataliadovha91.

“Что за вермишель на голове?”, – спрашивает sv_0i.

Контекст:

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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