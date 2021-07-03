 

В Италии выявили 10 Telegram-каналов по продаже вакцин против коронавируса и COVID-сертификатов

03.07.2021, 12:24, Новости дня
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Стоимость вакцин с сертификатом в пакете “все включено” варьировалась от €110 до €130. Оплата производилась строго в криптовалюте.

Делки подделывали зеленые сертификаты (речь идет о QR-кодах) на основании фальсифицированных данных.

Газета пишет, что COVID-сертификаты могли быть доставлены даже тем, кто проживал в странах, не входящих в ЕС – США, Великобританию, Швейцарию.

Отмечается, что, несмотря на необоснованные цены и очень высокий риск для здоровья, пользователями Telegram-каналов были около тысячи человек.

Контекст:

В Италии прививки против коронавируса делают четырьмя препаратами от COVID-19 – Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.

Согласно данным минздрава Италии, на 3 июля завершили цикл вакцинации против коронавируса почти 19,5 млн человек (36% населения). Всего сделано 52,7 млн прививок от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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