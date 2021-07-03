Начаты продажи российского ноутбука «Гравитон»

Как сообщают источники в компании 3Logic Group, в РФ стартовали продажи новой модели ноутбука «Гравитон Н15И-К2», который был разработан в рамках программы импортозамещения.

Данный портативный компьютер может работать на нескольких операционных системах, отмечают его создатели. На нем будет предустановлена либо Windows 10 Pro, либо Astra Linux, либо другая ОС.

Несмотря на российское происхождение, в основу конструкции российского портативного компьютера положен американский процессор Intel Core i5 восьмого поколения. С ним объем оперативной памяти равен 32 Гб. Размер экрана составляет 15,6 дюйма, а общий вес ноутбука – 1 кг 690 г. толщина устройства – 24,8 мм. Ноутбук успешно прошел российскую стандартизацию.