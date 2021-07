Британская телеведущая сравнила футболку сборной Украины с грязным пятном

Это случилось во время утреннего эфира 2 июля. На шоу был приглашен посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Его участники обсуждали предстоящий матч 1/4 финала Евро 2020 между сборными Англии и Украины. Начало эпизода опубликовано в Twitter программы.

Пристайко отметил, что национальная сборная Украины впервые в истории прошла так далеко на чемпионатах Европы по футболу и миллионы болельщиков в стране и за границей будут болеть за команду. На реплику ведущего Адиля Рэя о наличие звездных игроков в сборной Англии, Пристайко ответил, что у сборной Украины есть также несколько известных футболистов, которые играют, в частности, в Англии.

England will face Ukraine in the #Euro2020 quarter-final in Rome on Saturday.

Ukrainian Ambassador to the UK Vadym Prystaiko, admits to @adilray and @kategarraway that it won’t be an easy game.

Follow all the action on @ITV * https://t.co/kydJPsPZSX pic.twitter.com/gmtaJmhRuL

— Good Morning Britain (@GMB) July 2, 2021

После этого Гаррауэй взяла в руки футболку сборной, отметив, что на передней ее части есть карта, которую “трудно разглядеть”, пишет The Daily Star. В присутствии Пристайко ведущая шоу сказала, что “это похоже на футболку, которую ее сын поднимает с пола и считает, что она еще не слишком грязная”.

“Это немного похоже на грязное пятно”, – подчеркнула Гаррауэй.

Поединок между Украиной и Англией состоится в Риме 3 июля. Матч на стадионе “Олимпико” начнется в 22.00, сообщается на сайте УЕФА.

Контекст:

Новую форму сборной президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко презентовал 6 июня. На футболке разместили контур карты Украины, а также надписи: “Слава Украине!” и “Героям слава!” (вторая фраза – с изнаночной стороны).

Форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы 2020 одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций.

После ее демонстрации в российском министерстве иностранных дел форму назвали “обманкой”. Спикера МИД РФ Марию Захарову возмутили слоган “Слава Украине!” и то, что карта Украины изображена вместе с оккупированным Россией Крымом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился ко “всем, кто начал шипеть на форму сборной Украины”, и пообещал, что страна не позволит оскорблять национальные символы.

Российский футбольный союз обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций, заявив об “использовании политических мотивов в форме сборной Украины”.

10 июня стало известно, что УЕФА обязал Украину убрать с формы футбольной сборной надпись “Героям слава!”. В УЕФА объяснили свое решение тем, что надпись имеет “исторический и милитаристский подтекст”, хотя “сам по себе слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины”.

—