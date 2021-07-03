 

“Завидую Дантесу”, “Нереальный пресс”. Дорофеева в купальнике засветила грудь и плоский живот

03.07.2021, 11:30, Новости дня
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“Хоть я готова продать душу за пюрешку с селедкой, летом хочется чего-то простого и легкого. Кулинар из меня, вы знаете, какой… Поэтому ловите рецепт брускетты для всех, кто любит вкусно поесть и не заморачиваться: любимый хлеб, сливочный сыр, спелый авокадо, вяленые томаты, любая свежая зелень”, – поделилась она рецептом под постом.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Не возможно не смотреть на этот нереальный пресс”, – прокомментировал фото фан-аккаунт певицы dorofeeva.ofk.israel.

“Эта фигура сводит меня с ума”, – добавил dorofeeva.fam.

“Как же я завидую Дантесу”, – написала global.myz2.

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы “Время и Стекло” – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру. 

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Первый сольный концерт певица дала в Киеве 5 июня 2021 года.

Дорофеева замужем за музыкантом Владимиром Дантесом (Dantes).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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