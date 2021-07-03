На морском трубопроводе в Мексиканском заливе вспыхнул подводный пожар

Сильный подводный пожар вспыхнул в Мексиканском заливе на морском трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex, огонь вырывается прямо из-под воды, сообщил телеканал Televisa.

«В 4.00 … зафиксирован пожар на морском трубопроводе, расположенном в 400 метрах от платформы Ku-Charly в водах Мексиканского залива, напротив побережья Сьюдад-дель-Кармен, штат Кампече», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

По предварительной информации, причиной пожара стала утечка углеводородов из регулирующего клапана на трубопроводе между морскими платформами на глубине 78 метров. На месте работают три пожарных судна, однако работе дайверов препятствует продолжающееся горение. Как сообщается, никто из персонала платформ не пострадал, эвакуация не проводится. В компании готовят официальный отчет об инциденте.

Морская платформа Ku-Charly действует в составе крупного комплекса Ku Maloob Zaap. Это одно из крупнейших месторождений, где добывают около 95 тыс. баррелей нефти в сутки.

Напомним, 1 апреля 2015 года в Мексиканском заливе произошел взрыв на нефтяной платформе компании Pemex, в результате один человек погиб, еще 16 пострадали.

Еще одна чрезвычайная ситуация произошла в Мексиканском заливе в апреле 2010 года, когда управляемая британской компанией BP платформа «Глубоководный горизонт» затонула у побережья США после 36-часового пожара, последовавшего вслед за мощным взрывом, унесшим жизни 11 человек. Утечка нефти, которая началась следом, нанесла ущерб штатам Луизиана, Алабама, Миссисипи и стала причиной экологической катастрофы. Компания ВР предпринимала многочисленные и большей частью безуспешные попытки устранить утечку. К августу 2010 года из аварийной скважины в залив вылилось 4,9 млн баррелей нефти, что стало крупнейшим в истории человечества бедствием такого рода.