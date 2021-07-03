Россия предупредила о готовящейся боевиками провокации в Идлибе

Боевики готовят провокацию в сирийской зоне деэскалации Идлиб с использованием отравляющих веществ, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (деятельность запрещена в России) провокации в идлибской зоне деэскалации с использованием отравляющих веществ», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Как сообщил Кулить, террористы в сопровождении псевдогуманитарной организации «Белые каски» уже доставили на грузовом автомобиле в район населенного пункта Харим в провинции Идлиб около десяти бочек с отравляющими веществами.

«По имеющимся сведениям, террористы намерены осуществить инсценировку химической атаки в южной части хребта Джебель-эз-Завие для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения», – подчеркнул замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Напомним, в середине июня Кулить предупреждал, что боевики планируют инсценировать в Идлибе химическую атаку для обвинения правительственных сил Сирии в применении отравляющих веществ против населения. Кроме того, 23 мая РФ предупреждала о подготовке боевиками провокации на западе сирийской провинции Идлиб накануне президентских выборов. Еще одно предупреждение о планах боевиков устроить провокацию с химоружием в Идлибе в Минобороны сделали 24 апреля.