 

Россия предупредила о готовящейся боевиками провокации в Идлибе

03.07.2021, 6:08, Новости дня
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Боевики готовят провокацию в сирийской зоне деэскалации Идлиб с использованием отравляющих веществ, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (деятельность запрещена в России) провокации в идлибской зоне деэскалации с использованием отравляющих веществ», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Как сообщил Кулить, террористы в сопровождении псевдогуманитарной организации «Белые каски» уже доставили на грузовом автомобиле в район населенного пункта Харим в провинции Идлиб около десяти бочек с отравляющими веществами.

«По имеющимся сведениям, террористы намерены осуществить инсценировку химической атаки в южной части хребта Джебель-эз-Завие для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения», – подчеркнул замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Напомним, в середине июня Кулить предупреждал, что боевики планируют инсценировать в Идлибе химическую атаку для обвинения правительственных сил Сирии в применении отравляющих веществ против населения. Кроме того, 23 мая РФ предупреждала о подготовке боевиками провокации на западе сирийской провинции Идлиб накануне президентских выборов. Еще одно предупреждение о планах боевиков устроить провокацию с химоружием в Идлибе в Минобороны сделали 24 апреля.



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