Обрушившийся мост в Кодорском ущелье отрезал две военные части ФСБ в Абхазии

В результате обрушения моста через реку Кодор в Кодорском ущелье Абхазии отрезанными оказались несколько сел и две военные части Погрануправления ФСБ России, сообщила пресс-служба МЧС республики.

«В районе села Генцвиш в Кодорском ущелье обрушился мост через реку Кодор. Отрезанными оказались несколько сел и две военные части пограуправления ФСБ России, дислоцированные в Кодорском ущелье», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам специалистов, причиной обрушения стал подмыв грунта водами реки во время паводка. Отмечается, что на место обрушения прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния в сопровождении российского специалиста. Они провели осмотр района происшествия и определили его масштабы.

Ранее обрушение части автомобильного моста между селами Борисовка и Кугуки в Приморье произошло через несколько минут после проезда по нему большегруза.