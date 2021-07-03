 

Макрон заявил о важности нормандского формата переговоров по Украине

03.07.2021, 5:14, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает нормандский формат необходимым для продолжения усилий по прекращению конфликта на востоке Украины, заявили в Елисейском дворце по итогам разговора главы республики с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отметили в администрации французского лидера, в ходе беседы Макрон напомнил, что нормандский формат, участниками которого являются Франция, Германия, РФ и Украина, важен для продолжения «усилий по прекращению конфликта и поиска долговременного решения», передает ТАСС.

Кроме того, как сообщили в Елисейском дворце, французский президент обсудил с президентом РФ ситуацию в Ливии, призвав все заинтересованные стороны «соблюдать заключенные соглашения, которые должны привести к быстрому выводу ополченцев иностранных войск».

Накануне Макрон выступил за доверительные отношения между Россией и ЕС. Президент РФ в свою очередь назвал условие для возвращения к диалогу с Евросоюзом.



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