 

Американцы создали микросхемы, которые почти невозможно повредить

03.07.2021, 1:36, Новости дня
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Данное изобретение принадлежит специалистам из технологического института в американском штате Вирджиния. Они представили так называемые мягкие микросхемы, которые не трескаются от ударов и сдавливаний.

Данные изделия легко деформируются, но не теряют при этом своих рабочих качеств. Затем мягкие микросхемы достаточно легко восстанавливают свою форму.

По мнению экспертов, вывод на рынок таких изделий приведет к настоящей технической революции. Особенно это касается мобильных устройств, главная проблема которых – хрупкость и неустойчивость к различным повреждениям. Использование мягких микросхем наверняка поможет радикально изменить ситуацию к лучшему. Кстати, авторы изобретения утверждают, что вдобавок ко всему, такие микросхемы легко перерабатывать после окончания срока их службы.



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