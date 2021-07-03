Видео: Грядет новый финансовый кризис

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03.07.2021, 1:18, Новости дня
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В рамках борьбы с пандемией ведущие страны мира взяли в долг рекордные суммы. В итоге планета столкнулась с самым высоким уровнем глобального долга со времен Второй мировой войны. Выйти из этой ямы будет весьма непросто: история показывает, что подобные проблемы разрешаются лишь новым экономическим кризисом. Исключение маловероятно и на этот раз.

Теги: 

налоги
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макроэкономика
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кредиты
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экономика
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финансовый кризис
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долги
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Дмитрий Бавырин



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