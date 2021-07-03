Видео: Грядет новый финансовый кризис

В рамках борьбы с пандемией ведущие страны мира взяли в долг рекордные суммы. В итоге планета столкнулась с самым высоким уровнем глобального долга со времен Второй мировой войны. Выйти из этой ямы будет весьма непросто: история показывает, что подобные проблемы разрешаются лишь новым экономическим кризисом. Исключение маловероятно и на этот раз.

Теги:

налоги

,

макроэкономика

,

кредиты

,

экономика

,

финансовый кризис

,

долги

,

Дмитрий Бавырин