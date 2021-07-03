 

Жителей района в Ижевске попросили покинуть дома из-за утечки хлора

03.07.2021, 1:18, Новости дня
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Выброс хлора произошел в одном из районов Ижевска на очистных сооружениях, жителей просят закрыть окна и уехать из района, эвакуированы десять человек.

В Ижевске произошла утечка хлора на очистных сооружениях. Очевидцы сообщают, что в сторону парка Кирова промчались несколько пожарных машин.

«После сирены был неразборчивый женский голос. Мы недалеко от телевышки были. Сказали, что произошла авария и всем нужно закрыть окна. Пока домой шли, несколько пожарных пролетело в сторону водонапорки», – сообщают очевидцы в соцсетях, передает udm-info.

«В Ижевске произошла утечка хлора в размере 800 кг со станции подготовки воды «Ижводоканала». Эвакуированы десять сотрудников предприятия, проводится эвакуация из общежитий Ижевского государственного технического университета», – передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Кроме того, в ведомстве предупреждают, что пары хлора раздражают слизистую, кожу и глаза. Жителям рекомендуют срочно покинуть территорию городка Металлургов. Если это сделать невозможно, убедитесь, что помещение загерметизировано: закройте все окна, двери, дымоходы, вентиляционные отверстия, передает izhlife со ссылкой на пресс-службу ведомства.



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