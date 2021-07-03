 

Макрон выступил за доверительные отношения между Россией и ЕС

03.07.2021, 1:18, Новости дня
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Франция заинтересована в установлении более доверительных отношений между Евросоюзом и Россией, говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам переговоров главы республики Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно сообщению администрации французского президента, в ходе беседы лидеры «отметили необходимость продолжения структурированного диалога по стратегической стабильности на Европейском континенте», передает ТАСС.

«Президент республики напомнил о желании Франции установить более доверительные отношения между Европейским союзом и Россией», – заявили в Елисейском дворце.

Ранее Путин назвал Макрону условие для возвращения РФ к диалогу с ЕС.



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