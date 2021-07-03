 

Томские ученые работают над созданием первого отечественного ДНК-принтера

03.07.2021, 0:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из томского университета совместно со своими коллегами из других вузов заняты созданием первого в РФ ДНК-принтера. По замыслам создателей аппарата, на нем можно будет печатать короткие участки ДНК.

Такой принтер нужен современной науке, отмечают ученые. С его помощью можно будет вносить генетические модификации в ДНК. Также ученые говорят, что биопринтинг как отдельное направление генетики очень перспективный.

Как отмечают эксперты, лидируют в данной области американские и китайские специалисты. Для того чтобы достичь успеха, нужно иметь именно ДНК-принтеры, которые никто в мире вам не продаст. Поэтому так важно создать свой собственный. До сих пор ученые из РФ арендовали такие агрегаты за границей, что стоило немало денег.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.06 / Въезжающих с иммунитетом к COVID-19 предложили освободить от ПЦР-тестирования

30.07 / Volkswagen анонсировала для РФ новый компактный кроссовер

27.01 / США решили изучить санкции администрации Трампа против МУС

26.03 / “Персики”, “Снимайте трусы, Оля!”. Полякова поделилась откровенными фото с голыми ягодицами

26.09 / Саакашвили рассказал о планах снизить стоимость подключения к электросетям

25.07 / Названы сроки испытания АПЛ «Казань»

17.08 / Бородину раскритиковали за жалобы на отдых в Крыму

04.05 / “Кризисы будут возникать и в дальнейшем”. Данилов назвал четыре урока пандемии COVID-19

23.07 / Пролежавшее месяц в пакете тело женщины нашли в Подмосковье

17.10 / “Это очень много”. Степанов сообщил, что за прошлый день госпитализировали более тысячи пациентов с COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика