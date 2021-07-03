Томские ученые работают над созданием первого отечественного ДНК-принтера

Ученые из томского университета совместно со своими коллегами из других вузов заняты созданием первого в РФ ДНК-принтера. По замыслам создателей аппарата, на нем можно будет печатать короткие участки ДНК.

Такой принтер нужен современной науке, отмечают ученые. С его помощью можно будет вносить генетические модификации в ДНК. Также ученые говорят, что биопринтинг как отдельное направление генетики очень перспективный.

Как отмечают эксперты, лидируют в данной области американские и китайские специалисты. Для того чтобы достичь успеха, нужно иметь именно ДНК-принтеры, которые никто в мире вам не продаст. Поэтому так важно создать свой собственный. До сих пор ученые из РФ арендовали такие агрегаты за границей, что стоило немало денег.