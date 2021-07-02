 

Мэр подмосковной Лобни задержан по делу о коррупции

02.07.2021, 23:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра подмосковной Лобни Евгения Смышляева по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями и других коррупционных преступлениях, сообщили в силовых структурах.

«Смышляев Евгений Викторович задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, превышении полномочий, коммерческом подкупе и других преступлениях коррупционной направленности. В настоящее время планируется провести с ним ряд следственных действий», – приводит ТАСС слова источника в силовых структурах.

По его данным, ранее Смышляев был оштрафован по требованию ФАС за нарушения при строительстве многоквартирных домов в Лобне.

По словам другого источника в правоохранительных органах, чиновник находился в оперативной разработке правоохранителей с января 2021 года. «В противоправных действиях Смышляева заподозрили в правительстве Московской области, о чем они и сообщили в правоохранительные органы», – отметил он.

37-летний Смышляев с 2012 по 2014 год возглавлял Контрольно-счетную палату Лобни. С 2014 по 2016 год был руководителем администрации Лобни. С 28 февраля 2017 года является главой города.

Напомним, в начале марта в Москве по подозрению в коррупции задержали бывшего главу города Котласа Архангельской области Андрея Бральнина.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.05 / Кабмин призвал набсовет НАК “Нафтогаз України” продолжить работу до завершения конкурса на должности новых членов

09.03 / На Украине захотели заменить русский язык английским

20.07 / Роскачество рассказало об опасных паразитах в рыбе и раках

23.06 / “Руку откусить могут”, “Я бы умерла”. Тоня Матвиенко показала, какого “сомяру” поймала на рыбалке. Видео

29.09 / Назван объем поставок продукции из Вологодской области в Белоруссию

11.07 / Названы преимущества российского лекарства от коронавируса над американским

25.06 / Попова назвала сроки выпуска промышленной партии вакцины от коронавируса

15.11 / Из-за удалёнки на карантине растёт неравенство среди людей, классов и стран

17.01 / SZ – «разочарованы, но не удивлены» — Берлин отреагировал на выход России из Договора по открытому небу

07.09 / «Гомофобия» полицейских лошадей в Британии рассмешила соцсети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика