Мэр подмосковной Лобни задержан по делу о коррупции

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра подмосковной Лобни Евгения Смышляева по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями и других коррупционных преступлениях, сообщили в силовых структурах.

«Смышляев Евгений Викторович задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, превышении полномочий, коммерческом подкупе и других преступлениях коррупционной направленности. В настоящее время планируется провести с ним ряд следственных действий», – приводит ТАСС слова источника в силовых структурах.

По его данным, ранее Смышляев был оштрафован по требованию ФАС за нарушения при строительстве многоквартирных домов в Лобне.

По словам другого источника в правоохранительных органах, чиновник находился в оперативной разработке правоохранителей с января 2021 года. «В противоправных действиях Смышляева заподозрили в правительстве Московской области, о чем они и сообщили в правоохранительные органы», – отметил он.

37-летний Смышляев с 2012 по 2014 год возглавлял Контрольно-счетную палату Лобни. С 2014 по 2016 год был руководителем администрации Лобни. С 28 февраля 2017 года является главой города.

Напомним, в начале марта в Москве по подозрению в коррупции задержали бывшего главу города Котласа Архангельской области Андрея Бральнина.