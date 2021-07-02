 

“Устранение Мамедова станет подарком для врагов Украины”. В Хельсинской группе прокомментировали ситуацию в Офисе генпрокурора

02.07.2021, 22:56, Новости дня
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“Зачем отстранять прокурора, усилия которого были столь важными для достижения прогресса, если нет конечной цели уничтожения департамента? Зачем ограничивать идеолога и лидера подразделения, который демонстрирует результат, которому доверяют правозащитники и общество? Мы уже неоднократно связывали проблемы, с которыми сталкивался этот департамент с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором”, – отметил он.

Павличенко подчеркнул, что правосудие над военными преступниками требует немалых юридических знаний – не только национального законодательства, но и международного, так как право войны регулируется более чем тремя десятками международных актов.

“Изучение этого всего массива требует определенного времени, а у нас его уже просто нет. Тем более, есть большое сомнение, что генпроукрор будет лично изучать международное право, углубляться в суть таких сложных и многоэпизодных уголовных производств или лично участвовать в переговорах, скажем, с Ираном или в судебных заседаниях по MH17”, – считает глава Хельсинкской группы.

Он заявил также, что решение “не имеет логики, более того, даже является преступным”.

“Когда Международный уголовный суд признал наличие военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта, когда рассматривается возможность открытия полноценного следствия, проводить подобные глобальные изменения в департаменте, мягко говоря, сомнительно. Помним поговорку, что коней на переправе не меняют. По большому счету, победу бы тогда стоит праздновать стране-агрессору, ведь решение может привести к печальным последствиям и свести на нет всю работу”,  – отметил Павличенко.

Контекст:

Департамент преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, был создан в 2019 году в структуре Генпрокуратуры, а затем продолжил свою работу и в Офисе генпрокурора.

Он занимается делами о незаконном и насильственном перемещении лиц, нарушении экологических норм, разрушении культурных ценностей, преследовании по политическим и религиозным убеждениям, принуждении к службе в вооруженных силах страны-оккупанта, милитаризации детей, использовании запрещенных средств ведения войны и другое.

Также департамент координирует расследования о захвате Крыма Россией, крушении MH17 на Донбассе, Иловайской и Дебальцевской трагедий, захвате моряков в Керченском проливе, сбивании украинского пассажирского самолета в Иране. 

Инициатором и идеологом создания этого подразделения на центральном уровне был Мамедов. В его же подчинении до последних дней и находился этот департамент. 30 июня стало известно, что департамент забрали у Мамедова и переподчинили другому заместителю генпрокурора Максиму Якубовскому. Теперь за Мамедовым остается только департамент защиты интересов детей и противодействия насилию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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