“Посадка на борт разрешена только пчеломаткам”. “Укрпошта” приостановила доставку пчел
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При этом данное решение перевозчика не распространяется на пчеломаток.
“С июля посадка на борт “Укрпошти” разрешена только для пчеломаток. Остальных пчел просим оставаться на своих рабочих местах. А чтобы королевам было безопасно путешествовать, мы будем использовать специальную бумажную коробку с отверстиями для вентиляции, с кормом и в сопровождении нескольких пчел, которые будут регулировать температурный режим пчелиной матки”, – говорится в сообщении.
Рейсы будут осуществляться только в период сезона – с мая по октябрь.
https://www.facebook.com/ukrposhta/posts/4156051351108154
Генеральный директор “Укрпошти” Игорь Смелянский отметил, что это решение позволит предотвратить гибель пчел.
“Это даст возможность сохранить жизни жужжащих и здоровье сотрудников “Укрпошти”. Как обещали – довозили их до конца сезона, и теперь у пчеловодов есть время подготовить альтернативные пути доставки на сезон следующий”, – сказал Смелянский.
https://www.facebook.com/igor.smelyansky/posts/10159429955318007
Контекст:
11 мая пчеловоды из Закарпатской области отправили специальные пакеты с пчелами, маткой и специальным расплодом “Укрпоштою” к заказчикам. Журналист Виталий Глагола сообщил, что в посылке было 8 млн пчел и все они не выжили.
Общая стоимость пчел составляла около 500 тыс. грн. Пчеловоды обратились в полицию и заявили о намерении судиться с “Укрпоштою”.
Смелянский отметил, что “Укрпошта” ежегодно пересылает тысячи таких посылок, но подобная ситуация случилась впервые.
Компания извинилась перед пчеловодами за гибель насекомых и сообщила, что усилит требования к пересылке и транспортировке пчел, а со следующего года прекратит предоставление этой услуги.
Позже часть пчел, которых считали погибшими из-за жары, ожили.
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