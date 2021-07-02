“Посадка на борт разрешена только пчеломаткам”. “Укрпошта” приостановила доставку пчел

При этом данное решение перевозчика не распространяется на пчеломаток.

“С июля посадка на борт “Укрпошти” разрешена только для пчеломаток. Остальных пчел просим оставаться на своих рабочих местах. А чтобы королевам было безопасно путешествовать, мы будем использовать специальную бумажную коробку с отверстиями для вентиляции, с кормом и в сопровождении нескольких пчел, которые будут регулировать температурный режим пчелиной матки”, – говорится в сообщении.

Рейсы будут осуществляться только в период сезона – с мая по октябрь.

https://www.facebook.com/ukrposhta/posts/4156051351108154

Генеральный директор “Укрпошти” Игорь Смелянский отметил, что это решение позволит предотвратить гибель пчел.

“Это даст возможность сохранить жизни жужжащих и здоровье сотрудников “Укрпошти”. Как обещали – довозили их до конца сезона, и теперь у пчеловодов есть время подготовить альтернативные пути доставки на сезон следующий”, – сказал Смелянский.

https://www.facebook.com/igor.smelyansky/posts/10159429955318007

Контекст:

11 мая пчеловоды из Закарпатской области отправили специальные пакеты с пчелами, маткой и специальным расплодом “Укрпоштою” к заказчикам. Журналист Виталий Глагола сообщил, что в посылке было 8 млн пчел и все они не выжили.

Общая стоимость пчел составляла около 500 тыс. грн. Пчеловоды обратились в полицию и заявили о намерении судиться с “Укрпоштою”.

Смелянский отметил, что “Укрпошта” ежегодно пересылает тысячи таких посылок, но подобная ситуация случилась впервые.

Компания извинилась перед пчеловодами за гибель насекомых и сообщила, что усилит требования к пересылке и транспортировке пчел, а со следующего года прекратит предоставление этой услуги.

Позже часть пчел, которых считали погибшими из-за жары, ожили.

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