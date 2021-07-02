Госдеп США включил Турцию в список стран, причастных к использованию детей-солдат

Правительство Турции оказывало операционную и финансовую поддержку вооруженной оппозиционной группе в Сирии, которая вербовала детей-солдат.

По сведениям Reuters, Анкара давно поддерживает сирийское оппозиционное подразделение “Султан Мурад”. Агентство пишет, что это первый случай, когда США включили союзника по НАТО в такой перечень. Это может еще больше осложнить и без того напряженные отношения между Анкарой и Вашингтоном, сделало вывод Reuters.

В списке Госдепа присутствуют Афганистан, Бирма, Демократическая Республика Конго, Иран, Ирак, Ливия, Мали, Нигерия, Пакистан, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Странам из этого списка ограничивают помощь в обеспечении безопасности и на коммерческое лицензирование военной техники.

Контекст:

Турция провела три трансграничные операции в Сирии против боевиков “Исламского государства” и поддерживаемых США курдов. Турция часто использовала группировки вооруженных сирийских боевиков, кроме своих собственных сил. Правозащитные группы и ООН обвиняли некоторые из этих сил в неизбирательных нападениях на мирных жителей и грабежах. ООН просила Анкару сдержать этих повстанцев, но Турция отвергла обвинения, назвав их “безосновательными”, отметило Reuters.

Турция через посредников и собственные вооруженные силы вовлечена в ливийский конфликт. Поддержка Анкары помогла правительству в Триполи отразить 14-месячную атаку восточных сил, поддерживаемых Египтом и Россией.

Кризис в отношениях Турции и США начался в середине июля 2019 года после желания Анкары закупить у России системы ПВО С-400. В начале июня 2019 года США предложили Турции варианты, которые позволили бы ей отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов.

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