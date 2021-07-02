“Сразу видно, что девочка будет”. Пользователи сети оценили внешний вид беременной Кати Осадчей

“На самом деле, июнь был очень насыщенным: три командировки, множество съемок, перелетов и переездов”, – написала 37-летняя ведущая в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что еще готовилась к летнему “Вечеру премьер с Катея Осадчей” – музыкальному шоу на открытом воздухе, где выступят звезды украинского шоу-бизнеса с премьерой новых песен.

“Катя, я вами восхищаюсь! Вы очаровательны!” – оставила комментарий под постом Осадчей пользователь соцсети под ником lubov.k58.

“Катя, какая вы всегда позитивная и красивая”, – написала tbidnuk.

“Сразу видно, что девочка будет”, – уверена radchenko_valentyna.

“Необыкновенная красотка!” – оставила комментарий grishchuk1172.

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Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на “1+1”.

Вместе с мужем, ведущим “1+1” Юрием Горбуновым Осадчая воспитывает сына Ивана (2017). Супруги зарегистрировали брак в начале 2017 года незадолго до рождения сына. В мае 2021 года Осадчая объявила, что ждет ребенка. Ведущая пока не сообщала, кто у нее родится – мальчик или девочка.

У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.

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