В Минобороны заявили, что парадную форму для женщин в украинской армии утвердили в 2017 году

Об этом министерство обороны заявило в Facebook 2 июля.

“В Вооруженных Силах Украины не только пиксель и берцы. Есть полевая форма одежды, повседневная и парадная. Полевая форма – на полигоне и в окопах, повседневная – в повседневной деятельности, а парадная – ну уже сами догадались. В этом году на День Независимости Украины будут идти военнослужащие-женщины в парадной форме одежды. Красивые и сильные”, – заявили авторы поста.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/4263576237038182

Они опубликовали схематическое изображение парадно-выходной формы. Там для летнего периода предусмотрены туфли, а для зимнего – сапоги на каблуках. Высота каблука в таблице не указана.

Советница главнокомандующего Вооруженными силами Украины по гендерным вопросам Виктория Арнаутова рассказала сегодня, что курсантки, которые тренируются маршировать на параде в День независимости будут маршировать в ботинках на устойчивом каблуке “высотой 5,4 см плюс-минус 2 мм”.

“ВВС News Україна” в министерстве рассказали, что туфли в летнюю погоду – лучше, чем берцы. Там заверили, что подошва в такой обуви специально приспособлена для марширования .

Контекст:

Министерство обороны Украины 1 июля сообщило, что на параде ко Дню Независимости на Крещатике курсантки будут маршировать в парадной форме, включающей туфли на каблуках, и опубликовали фото с многочасовых репетиций. На этих снимках, по словам Арнаутовой, высота каблука у курсанток – 7 см.

Решение Минобороны раскритиковали политики и пользователи соцсетей, на заседании Верховной Рады 2 июля министру Андрею Тарану подарили туфли на каблуках и призвали провести расследование в связи с парадом.

Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости 24 августа этого года.

После избрания Владимира Зеленского президентом формат празднования Дня Независимости изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов. В 2020 году торжества прошли на Софийской и Михайловской площадях: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости, а президент вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям. В течение двух последних лет в Киеве проходил альтернативный Марш защитников Украины, в организации которого власти не участвовали.

В августе 2020 года Зеленский заявил, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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