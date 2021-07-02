Porsche отзывает 43 тыс. электромобилей Taycan
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Будут отозваны все авто, проданные до июня 2021 года. Автомобили получат новое программное обеспечение.
Исполнительный директор Porsche Клаус Рехбергер сообщил, что проблема выявлена примерно в 130 автомобилях, однако неисправность не привела к авариям.
Taycan был запущен в прошлом году. Это четырехдверный спортивный автомобиль с низкой посадкой и запасом хода 450 км.
Официальный дилер Porsche в Украине Winner Imports в комментарии “Бабелю” сообщил, что в Украину привезли 106 электрокаров Taycan в кузове седан и 1 автомобиль в кузове Cross Turismo (универсал).
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