 

Porsche отзывает 43 тыс. электромобилей Taycan

02.07.2021, 19:20, Новости дня
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Будут отозваны все авто, проданные до июня 2021 года. Автомобили получат новое программное обеспечение.

Исполнительный директор Porsche Клаус Рехбергер сообщил, что проблема выявлена примерно в 130 автомобилях, однако неисправность не привела к авариям.

Taycan был запущен в прошлом году. Это четырехдверный спортивный автомобиль с низкой посадкой и запасом хода 450 км.

Официальный дилер Porsche в Украине Winner Imports в комментарии “Бабелю” сообщил, что в Украину привезли 106 электрокаров Taycan в кузове седан и 1 автомобиль в кузове Cross Turismo (универсал).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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