Лукашенко рассказал о террористическом Telegram-ресурсе с владельцем в Германии и российским модератором

Боевики планировали поджечь колонну техники в Белоруссии, работающей на лесозаготовке, и показать в интернете, что «сопротивление режиму» живо в республике, отметил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

«Создан Telegram-ресурс, называется «Отряды самообороны Беларуси». В нем – 2,5 тыс. подписчиков. Не скажу, что все готовы взяться за оружие, но это их (террористов – прим. ВЗГЛЯД) боевой резерв», – сообщил Лукашенко в ролике, опубликованном Telegram-каналом «Пул первого».

Глава белорусского государства добавил, что правоохранители знают организаторов «в лицо». Владелец канала – житель Германии, Д. Хоффман, ранее житель РФ и Украины. «Основной модератор этого действа – гражданка Российской Федерации Дудникова», – продолжил Лукашенко.

Он пояснил, что эти ячейки в последние дни пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. Одна из исполнительниц – Н. Матвеева, «которая сама вызвалась» выполнять поручения по уничтожению техники. Ее перехватила группа «Альфа», сейчас она арестована, и уже дает показания, сказал Лукашенко.

«Какая цель? Поджечь колонну автомобилей ночью, и выложить это в интернете. И показать: «Смотрите, мы живы, мы боремся. Мы этот режим свергнем». Это было 8 июня 2021 года – время ее задержания», – сказал белорусский президент.

Он отметил, что покушение не удалось.

В пятницу Лукашенко сообщил, что в стране раскрыли «спящие» ячейки террористов, связанных с Западом, они готовили насильственную смену власти в Белоруссии.