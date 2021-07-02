 

Лукашенко рассказал о террористическом Telegram-ресурсе с владельцем в Германии и российским модератором

02.07.2021, 19:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Боевики планировали поджечь колонну техники в Белоруссии, работающей на лесозаготовке, и показать в интернете, что «сопротивление режиму» живо в республике, отметил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

«Создан Telegram-ресурс, называется «Отряды самообороны Беларуси». В нем – 2,5 тыс. подписчиков. Не скажу, что все готовы взяться за оружие, но это их (террористов – прим. ВЗГЛЯД) боевой резерв», – сообщил Лукашенко в ролике, опубликованном Telegram-каналом «Пул первого».

Глава белорусского государства добавил, что правоохранители знают организаторов «в лицо». Владелец канала – житель Германии, Д. Хоффман, ранее житель РФ и Украины. «Основной модератор этого действа – гражданка Российской Федерации Дудникова», – продолжил Лукашенко.

Он пояснил, что эти ячейки в последние дни пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. Одна из исполнительниц – Н. Матвеева, «которая сама вызвалась» выполнять поручения по уничтожению техники. Ее перехватила группа «Альфа», сейчас она арестована, и уже дает показания, сказал Лукашенко.

«Какая цель? Поджечь колонну автомобилей ночью, и выложить это в интернете. И показать: «Смотрите, мы живы, мы боремся. Мы этот режим свергнем». Это было 8 июня 2021 года – время ее задержания», – сказал белорусский президент.

Он отметил, что покушение не удалось.

В пятницу Лукашенко сообщил, что в стране раскрыли «спящие» ячейки террористов, связанных с Западом, они готовили насильственную смену власти в Белоруссии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.07 / Фигурант из санкционного списка СНБО организовал схему контрабанды брендовой одежды – СБУ

06.07 / Псковскую журналистку оштрафовали по делу об оправдании терроризма

27.12 / Forsal – только нефть и газ — польский эксперт оставил России 30 лет на поиски альтернативы

24.02 / На МКС отключили систему получения кислорода

09.01 / В Италии в реке нашли мертвой украинку

03.06 / Компания HP стала владельцем игрового бренда HyperX

10.07 / «Сатанинский храм» в США пригрозил властям судом за фразу «На Бога уповаем»

17.05 / Японские инженеры разрабатывают многоразовую космическую ракету

16.04 / Гольдфарб: Как Путин может симметрично ответить на санкции США? У американской элиты нет собственности в России

27.04 / Наливайченко: Украина должна требовать немедленной остановки Белорусской АЭС, а не покупать у нее электроэнергию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика