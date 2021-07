Опередит Безоса. Названа дата полета в космос миллиардера Брэнсона

“Присоединяйтесь к нам 11 июля, чтобы наблюдать за нашим первым пилотируемым полетом и началом новой космической эры. Отсчет начинается”, – сказано в сообщении.

В приложенном видеоролике представлены шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity. Среди них пилоты Дэйв Маккай и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Колин Беннет и Бет Мозес, а также сам глава компании Ричард Брэнсон.

Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age.

The countdown begins. #Unity22

https://t.co/5UalYT7Hjb. @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX

— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 1, 2021

Полет 11 июля станет 22-м летным испытаниям Unity и четвертым пилотируемым космическим полетом компании, отмечается на сайте Virgin Galactic. Но это будет первая миссия корабля с полным экипажем из двух пилотов и четырех “специалистов по полетам”, включая Брэнсона, на борту.

Запланированы еще два испытательных полета, прежде чем Virgin планирует начать коммерческое обслуживание в 2022 году.

Контекст:

В 2004 году Брэнсон увлекся космическим туризмом и основал аэрокосмическую компанию Virgin Galactic. Она конкурирует в организации коммерческих полетов в космос с компанией SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.

“Мы сейчас примерно в равном положении относительно отправки в космос первого туриста. Победит тот, кто первым сумеет обеспечить безопасность такого полета”, – говорил Брэнсон в 2018 году.

Безос 20 июля отправится в космос вместе со своим братом на корабле New Shepard собственной компании Blue Origin. К ним присоединится победитель онлайн-аукциона, купивший место на на корабле за $28 млн, и приглашенная Безосом 82-летняя летчица Уолли Фанк, проходившая подготовку к полету в космос в 1960-х в рамках миссии Mercury 13 по созданию команды женщин-пилотов.

—