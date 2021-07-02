 

“Секси”. Солистка группы Kazka Зарицкая стала блондинкой и завила локоны

02.07.2021, 18:26, Новости дня
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“Бывает так у девушек – смена образа спасает от всех проблем и плохого настроения”, – подписала она фото.

“Секси”, – оценили поклонники фото.

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Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Ранее Зарицкая выглядела вот так.

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Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Контекст:

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек “Плакала”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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