“Секси”. Солистка группы Kazka Зарицкая стала блондинкой и завила локоны

“Бывает так у девушек – смена образа спасает от всех проблем и плохого настроения”, – подписала она фото.

“Секси”, – оценили поклонники фото.

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Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Ранее Зарицкая выглядела вот так.

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Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Контекст:

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек “Плакала”.

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