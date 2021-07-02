В американских паспортах появятся “гендер X” и право указывать пол по своему выбору

“В соответствии с курсом администрации Байдена на восстановление сотрудничества с союзниками и партнерами, Государственный департамент предпринимает этот шаг после длительных консультаций с придерживающимися схожих взглядов правительствами, которые внесли схожие изменения”, – сообщил Блинкен.

Уже в ближайшее время американцы смогут выбирать между мужским и женским полом в паспорте на свое усмотрение.

Гендер “X” для небинарных, интерсекс- и трансгендеров появится позже. Блинкен пояснил, что для введения его в систему потребуется несколько лет.

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