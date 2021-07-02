 

В американских паспортах появятся “гендер X” и право указывать пол по своему выбору

02.07.2021, 18:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В соответствии с курсом администрации Байдена на восстановление сотрудничества с союзниками и партнерами, Государственный департамент предпринимает этот шаг после длительных консультаций с придерживающимися схожих взглядов правительствами, которые внесли схожие изменения”, – сообщил Блинкен.

Уже в ближайшее время американцы смогут выбирать между мужским и женским полом в паспорте на свое усмотрение.

Гендер “X” для небинарных, интерсекс- и трансгендеров появится позже. Блинкен пояснил, что для введения его в систему потребуется несколько лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.07 / Омелян: При Януковиче за должности министров или замов предлагались миллионы. А сейчас – смешные деньги: “десятка”, “пятерка”, “штука”

01.10 / В Армении предупредили об угрозе гуманитарной катастрофы в Карабахе

10.04 / Младшая дочь летчика Чкалова стала жертвой телефонных мошенников

16.06 / Глава Бундестага назвал встречу Путина и Байдена «знаком надежды»

29.11 / Спад рождаемости произошел в США на фоне коронавируса

26.04 / “Стыдно называться кандидатом наук”. Украинский ученый сжег диссертацию в знак протеста против защиты Кивы

20.07 / Корабли ВМФ решили оснастить управляемыми артиллерийскими снарядами

13.02 / Украина призвала Россию вывести с Донбасса армию и наемников, забрать оружие и вернуть контроль над границей

07.12 / Женщины на лошадях устроили драку с охранниками Заксобрания в Санкт-Петербурге

12.07 / Китайский вирусолог сбежала в США для разоблачения властей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика