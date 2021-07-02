 

Оба пилота упавшего возле Гавайских островов грузового Boeing 737 спасены

02.07.2021, 18:06, Новости дня
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Пилоты, находившиеся на борту грузового самолета Boeing 737, совершившего аварийную посадку на воду возле Гавайских островов, спасены, сообщила официальный представитель Федерального управления гражданской авиации США Кристал Эссиуа.

«Могу подтвердить, что грузовой самолет совершил аварийную посадку у Гавайев, оба члена экипажа, которые находились на борту, спасены», – передает РИА «Новости» слова Эссиуа.

По данным местных СМИ, один из летчиков госпитализирован. Перед посадкой на воду экипаж сигнализировал о проблемах с двигателями.

Ранее сообщалось, что грузовой Boeing 737 упал возле Гавайских островов.



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