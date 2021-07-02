В Калининграде иностранцам запретили работать водителями и учителями

В Калининградской области иностранцы больше не смогут работать на производстве хлеба, кондитерских изделий, быть водителями общественного транспорта и учителями, такой указ подписал губернатор региона Антон Алиханов.

«Постановляю установить запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, по следующим видам экономической деятельности: производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, кондитерских изделий, детского питания, регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении», – говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Также иностранцы более не смогут работать в такси, предоставлять жилье в аренду, заниматься трудоустройством и подбирать персонал, им запрещена работа в сфере образования, включая дошкольное.

Указ вступит в силу через три месяца, он будет действовать один год.