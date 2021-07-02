 

В РФ профинансируют новый метод лечения детей со сложными и тяжелыми болезнями

02.07.2021, 18:06, Новости дня
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Новый метод лечения детей с тяжелыми, угрожающими жизни, хроническими и орфанными заболеваниями профинансирует фонд «Круг добра», соответствующее решение принял экспертный совет фонда, сообщила Общественная палата России.

«Принятое решение позволяет выделить средства на проведение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток по новому методу, разработанному и внедренному в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, основанному на технологии очистки донорских клеток магнитными антителами. В результате очистки удаляются клетки, вызывающие тяжелые иммунные осложнения (реакцию трансплантат-против-хозяина) и сохраняются лимфоциты, контролирующие инфекции», – говорится в сообщении Telegram-канала Общественной палаты.

На данный момент такое лечение нужно 10 несовершеннолетним пациентам с лейкозами, первичным иммунодефицитом и другими тяжелыми заболеваниями крови. Отмечается, что у этих пациентов организм не отвечает на другие виды терапии, и новый метод является их единственным шансом на жизнь и выздоровление.

Технология разработана и апробирована в центре имени Дмитрия Рогачева. Она позволила за восемь лет снизить частоту тяжелых иммунных осложнений в среднем с 40 до 10% и риск смерти пациента от осложнений – с 15 до 3%.

«Применение данного метода позволяет излечивать 80% пациентов с лейкозами группы высокого риска и тяжелыми врожденными болезнями крови и иммунной системы. Этот метод дает возможность ребенку не просто побороть заболевание, но и вернуться к полноценной жизни», – заключили в палате.

Напомним, ранее «Круг добра» включил заболевания нейрональный цероидный липофусциноз II типа и первичная гипероксалурия I типа в перечень заболеваний для оказания медицинской помощи и обеспечения детей лекарственными препаратами.



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