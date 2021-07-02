Эксперт объяснил появление очереди на портале «Госуслуги»

Наплыв пользователей на «Госуслугах», из-за которого на некоторое время при входе на сайт образовалась получасовая очередь, помог специалистам Министерства цифрового развития выявить недостатки системы под большой нагрузкой, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ и Общественного совета при Минцифры РФ Александр Малькевич, подчеркнув, что сейчас сайт исправно работает.

После объявления президентом Владимиром Путином о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми, на сайте «Госуслуги» образовалась очередь на вход в портал. На странице пользователя всплывало предупреждение, что такое большое время ожидания сложилось из-за большого наплыва пользователей – услуги одномоментно заказывали более 500 тыс. человек.

«Такой наплыв пользователей помог выявить недостатки системы: произошла пиковая нагрузка, и система не справилась. Но это значит, что есть, куда двигаться и что делать. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Минцифры работает, старается. Главное – вовремя исправить свои ошибки», – говорит Малькевич.

Он подчеркивает, что для решения данной проблемы лично обратился к коллегам из Минцифры.

«На данный момент уже обеспечена полная работоспособность сервисов формирования заявлений на портале госуслуг. Общее время работы очереди на доступ из-за большого трафика составило 2 часа 43 минуты. В настоящее время очередь на доступ отключена, сервисы используются в штатном режиме. Временно выключена лента получения уведомлений», – информирует член ОП.

Собеседник обращает внимание на то, что на данный момент уже все работает в обычном режиме, поэтому все желающие без проблем могут продолжить пользоваться порталом «Госуслуги».

В апреле прошлого года режим самоизоляции граждан спровоцировал масштабный рост сетевого трафика, сообщил эксперт по информационным технологиям Игорь Ашманов. Пиковые нагрузки в Рунете (превышающие средние значения в 2-3 раза) наблюдались по несколько раз в неделю. Член экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи Илья Массух отметил, что самоизоляция помогла обнаружить недостатки российских интернет-сервисов.