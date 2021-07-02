 

ВОЗ заявила об обнаружении штамма коронавируса «дельта» в 98 странах

02.07.2021, 15:56, Новости дня
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Штамм коронавируса «дельта», который отличается высокой заразностью, обнаружен по меньшей мере в 98 странах, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Вариант «дельта» является опасным, и он продолжит эволюционировать и мутировать», – цитирует ТАСС Гебрейесуса. 

По его словам, этот штамм обнаружен по меньшей мере в 98 странах и быстро распространяется в государствах с низким и высоким охватом вакцинацией.

Ранее Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс».

Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».



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