Путин предложил Совбезу обсудить вопросы цифровизации в сфере нацбезопасности

Президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы цифровизации в обеспечении национальной безопасности.

«Мы в последнее время не только много говорим, но и много делаем в направлении цифровизации всей экономики, всей нашей жизни в целом. Сегодня поговорим о роли этого направления нашего взаимодействия для государственного управления и обеспечения национальной безопасности России, имея в виду все ее аспекты, связанные с обеспечением обороноспособности, внутренней безопасности и так далее. Вопросов здесь очень много», – сказал он, передает РИА «Новости».

После этого президент предложил заслушать доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который курирует эти вопросы.