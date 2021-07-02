 

Путин предложил Совбезу обсудить вопросы цифровизации в сфере нацбезопасности

02.07.2021, 15:04, Новости дня
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Президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы цифровизации в обеспечении национальной безопасности.

«Мы в последнее время не только много говорим, но и много делаем в направлении цифровизации всей экономики, всей нашей жизни в целом. Сегодня поговорим о роли этого направления нашего взаимодействия для государственного управления и обеспечения национальной безопасности России, имея в виду все ее аспекты, связанные с обеспечением обороноспособности, внутренней безопасности и так далее. Вопросов здесь очень много», – сказал он, передает РИА «Новости».

После этого президент предложил заслушать доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который курирует эти вопросы.



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