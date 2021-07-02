 

“Яркая попка”. Тина Кароль позировала в прозрачном комбинезоне

02.07.2021, 11:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Исполнительница запчатлена в прозрачном комбинезоне и роликах.

“В клипе “Красиво” Тина Кароль танцует на туфлях-роликах. “Есть много вариаций “танцев на роликах”, но того, что делает Тина – еще не было! Туфли на высоком каблуке закреплены на платформе роликов, что делает хореографию сложной для исполнения, и очень сексуальной для восприятия. Такая техника танца была воплощена исключительно благодаря перфекционизму Тины!” – процитировали в подписи к фото хореографа клипа Марину Кушеву.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

“Яркая попка”, – прокомментировал подписчик eduard_dobrui.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Тина Кароль 30 июня 2021 года опубликовала видео, для которого снялась без одежды. Клип певицы на трек “Красиво”, который вышел 1 июля, можно посмотреть здесь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.12 / Вакцину AstraZeneca не смогут одобрить в Евросоюзе в январе

10.04 / Продажи ПК выросли более чем в полтора раза

11.01 / Окружение Трампа считает, что он не будет баллотироваться в президенты в 2024 году

26.10 / На детские выплаты во время пандемии направили свыше 580 млрд рублей

26.09 / Побочный эффект пандемии — NBC о загрязнении океана использованными масками и перчатками

16.06 / Байден отреагировал на заявление Путина о “зарницах доверия”

23.09 / Путин продлил меры по урегулированию положения иностранцев в России

31.12 / Ургант сделал прическу в стиле уходящего 2020 года

02.09 / «Похоже на сцену из фильма-катастрофы» – Berlingske рассказала, как умирает Нью-Йорк

26.01 / В работе Zoom произошел сбой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика