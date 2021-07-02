“Яркая попка”. Тина Кароль позировала в прозрачном комбинезоне

Исполнительница запчатлена в прозрачном комбинезоне и роликах.

“В клипе “Красиво” Тина Кароль танцует на туфлях-роликах. “Есть много вариаций “танцев на роликах”, но того, что делает Тина – еще не было! Туфли на высоком каблуке закреплены на платформе роликов, что делает хореографию сложной для исполнения, и очень сексуальной для восприятия. Такая техника танца была воплощена исключительно благодаря перфекционизму Тины!” – процитировали в подписи к фото хореографа клипа Марину Кушеву.

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Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

“Яркая попка”, – прокомментировал подписчик eduard_dobrui.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Тина Кароль 30 июня 2021 года опубликовала видео, для которого снялась без одежды. Клип певицы на трек “Красиво”, который вышел 1 июля, можно посмотреть здесь.

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