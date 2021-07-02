70-летнего рок-музыканта Петра Мамонова подключили к ИВЛ

Об этом РБК сообщила супруга 70-летнего музыканта Ольга. “Состояние крайне тяжелое, подключили к ИВЛ”, — цитирует агентство супругу Мамонова.

По словам жены, у рокера на 87% поражены легкие. Сейчас он находится в реанимационном отделении Городской клинической больницы № 40, больше известной как больница в Коммунарке.

О госпитализации Мамонова стало известно 1 июля, хотя непосредственно его забрали в больницу, по словам жены, еще в воскресенье 27 июня.

https://www.facebook.com/mamonovpetr/posts/361438545346377

Контекст:

Мамонову 14 апреля 1951 года в МОскве. Он – основатель и лидер рок-группы “Звуки Му”. Также известен как актер: сыграл главные роли в фильмах Павла Лунгина “Такси-блюз”, “Остров” и “Царь”; в том числе он снимался в “Игле” с участием Виктора Цоя.

В августе 2019 года Мамонов перенес инфаркт. Ему сделали две операции на сердце.

Петр Мамонов внесен в базу “Миротворца” за “сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде в оккупированный Россией Крым, отрицание российской агрессии и популяризацию оккупационного режима”.

В декабре 2020 года Госпогранслужба не пустила Мамонова в Украину и запретила въезд в страну на три года из-за посещения оккупированного Крыма.

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