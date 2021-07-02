 

“Лютый треш”, “карнавальные куклы для развлечения НАТО”. В Раде министру обороны подарили туфли на каблуках и призвали провести расследование в связи с парадом

02.07.2021, 11:16, Новости дня
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Накануне в Министерстве обороны Украины сообщили, что на параде ко Дню независимости на Крещатике курсантки будут маршировать в парадной форме, включающей каблуки, и опубликовали фото с многочасовых репетиций. Это решение вызвало критику со стороны пользователей соцсетей и ряда политиков.

Кондратюк подчеркнула, что в Конституции Украины говорится о равных правах и возможностях женщин и мужчин. Она напомнила, что за последние годы было снято уже много абсурдных ограничений по службе женщин в армии.

“Много женщин вдохновились после этих изменений идти и служить в вооруженных войсках. И как можно испортить эту простую идею вдохновения – это провести военный парад к 30-летию нашей независимости, на котором женщины-военные должны маршировать на каблуках. Этот, извините, лютый треш мы увидели на сайте Министерства обороны. Господин министр обороны, это вы так приближаете наши войска к стандартам НАТО?” – спросила Кондратюк.

Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Вице-спикер потребовала провести служебное расследование, доложить обществу, кто принял такое решение, а также публично извиниться перед ветеранками, которые с оружием в руках защищают независимость и суверенитет страны”.

Вице-спикер также уточнила, что на сегодняшний день в Вооружённых силах Украины служит более 31 тысячи женщин, из них 4100 являются офицерами, статус участника боевых действий получили более 13,5 тысяч женщин.

Отдельно Кондратюк обратилась к женщинам-министрам с предложением присоединиться к этому обращению.

Вместе с вице-спикером к трибуне вышли в частности представители фракций “Европейская солидарность” и “Голос”. 

После Кондратюк выступил также нардеп от “Слуги народа” Алексей Жмеренецкий. “Разве кровь на поле боя отличается цветом по полу? Слезы мужчин над убитыми побратимами отличаются на вкус? Так почему женщин превращают в каких-то кукол, карнавальных кукол, которые должны каким-то образом развлекать НАТО? Должно же это когда-то прекратиться!” – сказал он.

Представительницы фракции “Европейская солидарность”, выходя к трибуне, принесли с собой женские туфли на каблуках, которые позже подарили министру обороны. Фото опубликовали нардеп Ирина Геращенко и фотокорреспондент “Телеграфа” Ян Доброносов.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/5967769429907293

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/4077651328989316

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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