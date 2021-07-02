 

Зарезавшую школьника девушку-подростка арестовали в Иркутской области

02.07.2021, 9:40, Новости дня
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Шестнадцатилетняя жительница Братского района Приангарья, которая убила подростка ударом ножа в сердце, отправлена судом под арест на два месяца, информирует региональный СК.

«Братский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Она арестована на два месяца», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Девочка проживает в поселке Кузнецовка Братского района. Воспитывалась в многодетной семье, где кроме нее растут еще четверо детей. Окончила 9 классов, училась в техникуме, но, по заявлению матери, забрала документы. В 11 лет она за нанесение побоев была поставлена на учет в полиции. В 2019 году привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

Ранее сообщалось, что в Братске 16-летняя девочка во время ссоры с 14-летним школьником ударила его ножом. Мальчик скончался в скорой помощи. С места преступления подозреваемая скрылась и позднее была задержана правоохранителями. Ей предъявлено обвинение в убийстве.



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