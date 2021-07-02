 

Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

02.07.2021, 9:40, Новости дня
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Основателя группы «Звуки Му», поэта и актера Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

«На сегодняшний день, утром, в 9 часов, его состояние оценивается [врачами] как крайне тяжелое. Вчера вечером был подключен к ИВЛ», – передает ТАСС слова Мамоновой.

Ранее супруга артиста сообщила, что он был госпитализирован в московскую больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии и находится в реанимации.  



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