Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

Основателя группы «Звуки Му», поэта и актера Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

«На сегодняшний день, утром, в 9 часов, его состояние оценивается [врачами] как крайне тяжелое. Вчера вечером был подключен к ИВЛ», – передает ТАСС слова Мамоновой.

Ранее супруга артиста сообщила, что он был госпитализирован в московскую больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии и находится в реанимации.