Президентский фонд культурных инициатив получил более 4 тыс. заявок на гранты

На первый грантовый конкурс в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, который стартовал 15 июня, поступило более 4 тыс. заявок, информирует Президентский фонд культурных инициатив.

Свои проекты можно направить до конца июля через информационную систему Президентского фонда культурных инициатив. Творческие проекты подают коллективы муниципальных студий творчества, молодежные креативные объединения, команды фестивалей, конкурсов, форумов современного и классического искусства, музыкальные и театральные организации, коллективы библиотек и музеев, авторы кросскультурных проектов, информирует Президентский фонд культурных инициатив.

«Большое количество деятелей культуры работают в коммерческих организациях, это весь кинематограф, аниматоры-мультипликаторы, представители множества профессий, часть из которых работает на фрилансе. Во время пандемии многие из них остались без гонораров, и, чтобы создать им институт развития, был учрежден Фонд культурных инициатив. Если Фонд президентских грантов работает только с некоммерческими организациями, то в Фонд культурных инициатив могут подавать свои проекты коммерческие и некоммерческие юридические лица, муниципальные учреждения и индивидуальные предприниматели», – отметил глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

По его словам, с начала заявочной кампании в Фонд со своими проектами пришли несколько тысяч деятелей культуры, искусства, представителей креативных индустрий. «Значит, эта инициатива очень востребована. Хочется надеяться, что проекты, которые получат поддержку, будут создавать что-то принципиально новое на качественном уровне», – добавил Новиков.

Ограничений по сумме грантов нет, заявки делятся на категории: до 500 тыс. рублей, от 500 тыс. до 3 млн рублей, от 3 млн до 10 млн рублей, свыше 10 млн рублей. Итоговая сумма будет зависеть от сути и масштаба проекта, правильности его оформления и подачи документов.

Театральный критик, ректор Российского института театрального искусства (ГИТИСа) Григорий Заславский, говоря об идее создания Фонда и проведении первого грантового конкурса, отметил, что «Фонд культурных инициатив – своеобразная теплица». «Мы увидим абсолютно новое место культуры в каждом населенном пункте, где есть молодые люди. Молодежь не должна оттуда уезжать. Не уедет, если будет интересно. Если там будет театр, музей, то будет не скучно там жить, тем более, если можно получать поддержку своим современным конкурентоспособным идеям. У меня есть надежда на то, что мы получим совершенно другую картину в стране, когда не все будут хотеть ради реализации своих идей ехать в Москву. В том числе и узнав, что только 12% Фонда культурных инициатив отдается Москве и Санкт-Петербургу, а остальные 88% уходит как раз в регионы», – отметил Заславский.

Результаты конкурса будут подведены не позднее 15 сентября, однако, реализация заявленных проектов может начаться с 1 июля 2021 года.

Фонд культурных инициатив создан 17 мая по инициативе президента РФ Владимира Путина. Распоряжением правительства на проекты в области культуры, искусства и творчества в 2021 году выделено 3,5 млрд рублей.