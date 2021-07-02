1 июля боевики на Донбассе 26 раз нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

“1 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня. […] В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения. Воин доставлен в лечебное учреждение. Состояние раненого средней тяжести. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что в четверг боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Авдеевка (по позициям ВСУ и жилому району), Павлополь, Зайцево, Опытное, Талаковка, Широкино, Водяное в Приазовье, Победа, Старогнатовка, Светлодарск, Новотошковское, Новоалександровка.

Возле Золотого-4 и в Луганской области боевики запускали беспилотники (возле Золотого-4 – для сброса гранатометных выстрелов).

На 7.00 пятницы, 2 июля боевики нарушили перемирие шесть раз, отметили в пресс-центре. Стрельбу боевики открывали возле Золотого-4, Гнутово и Авдеевки.

“Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил”, – подчеркнули в штабе ООС.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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