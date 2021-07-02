Das Erste – немецких политиков призвали покинуть Facebook из-за незащищённости данных

Федеральный уполномоченный по защите данных Уильрих Кельбер порекомендовал немецким политикам и ведомствам к концу года удалить свои страницы в Facebook, пишет Das Erste. По его словам, персональные данные на этой платформе недостаточно защищены, и социальная сеть не прилагает никаких усилий для того, чтобы ликвидировать эту проблему.



Reuters

Федеральный уполномоченный по защите данных Уильрих Кельбер призвал немецкое правительство и ведущие ведомства Германии к концу года удалить свои страницы в Facebook, пишет Das Erste. По его словам, американская платформа не может обеспечить достаточную защищённость персональных данных. Пользоваться ей можно только при условии, что социальная сеть пойдёт на уступки и ликвидирует проблему с безопасностью.

Со схожим заявлением Кельбер выступил ещё в мае этого года, напоминает автор. После этого Федеральное ведомство печати и информации обсудило эту проблему с Facebook. В ответ социальная сеть прислала лишь дополнение к соглашению от октября 2019 года, в котором говорится, что пользователь сайта и сама платформа в равной степени несут ответственность за страницу.

Но Кельбер считает, что этого недостаточно: «По моему мнению, это показывает, что Facebook не готов ничего менять в процессе обработки данных». В связи с этим он рекомендует ведомствам и политикам к концу года удалить свои страницы в Facebook. Впрочем, сделав это, они потеряют большую часть своей аудитории, отмечает Das Erste. К примеру, на официальную страницу немецкого правительства в соцсети подписано более одного миллиона человека. К тому же без личных страниц министры и ведомства не смогут реагировать на критические замечания, распространяемые на платформе.