Названо снижающее вероятность заражения коронавирусом заболевание

Пациенты с аллергией реже болеют COVID-19, по этому поводу ученые высказывают разные гипотезы, сообщил директор Института иммунологии ФМБА РФ Муса Хаитов.

«От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», – передает РИА «Новости» слова Хаитова.

Он отметил, что, по данным зарубежных исследований, для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни.

«С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения», – сказал Хаитов.

Ранее ученые установили, что простуда способна защитить от коронавируса.