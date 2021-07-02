 

Названо снижающее вероятность заражения коронавирусом заболевание

02.07.2021, 7:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пациенты с аллергией реже болеют COVID-19, по этому поводу ученые высказывают разные гипотезы, сообщил директор Института иммунологии ФМБА РФ Муса Хаитов.

«От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», – передает РИА «Новости» слова Хаитова.

Он отметил, что, по данным зарубежных исследований, для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни.

«С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения», – сказал Хаитов.

Ранее ученые установили, что простуда способна защитить от коронавируса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.06 / Меркель – ЕС нужно оставаться в диалоге с Россией, как бы ни было тяжело

28.06 / Банки получат субсидии на льготные автокредиты для семей с детьми и медиков

04.08 / СМИ: американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии

15.06 / В Беларуси на оперную певицу Левчук завели дело за госфлаг в мусорнике

19.01 / Пост канцлера Германии может «пройти мимо» нового председателя ХДС

21.06 / Антонов назвал главную задачу РФ и США после встречи президентов

07.01 / Лукашенко призвал белорусов “взять в руки голову” и задуматься о будущем, чтобы “дети не ходили в лаптях и под плеткой”

23.06 / Причастные к убийству журналиста Хашогги проходили боевую подготовку в США – СМИ

30.01 / “Все блага, кроме свободы”. В Минюсте Украины рассказали о планах внедрения модельных тюрем

23.06 / В ВОЗ считают неизбежным появление устойчивых к вакцинам штаммов коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика