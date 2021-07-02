Из-за хлопка газа в жилом доме в Нижнем Новгороде пострадали три человека

Хлопок газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде, произошло разрушение межэтажных перекрытий, пострадали три человека, информирует пресс-служба МЧС.

Отмечается, что в 6.57 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в Сормовском районе Нижнего Новгорода по улице Светлоярской, 12.

«В результате произошло разрушение межэтажных перекрытий и перегородок. Открытого горения не наблюдается, нарушено остекление. Эвакуированы 28 человек. Предварительно, пострадали три человека, они госпитализированы», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

На месте работают силы МЧС. Дополнительная информация уточняется.

Напомним, 20 июня в девятиэтажном доме в Пензе случился хлопок газа, пострадавших нет, эвакуировано 25 человек.