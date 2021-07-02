 

Украинка Надежда Киченок пробилась во второй круг парного разряда Wimbledon

02.07.2021, 7:40, Новости дня
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Соперницами украинско-румынской пары были Лейла Фернандес из Канады и Анастасия Потапова из России. Поединок завершился со счетом 2:6, 6:3, 8:6.

Во втором круге сеяные 13-ми Киченок и Олару сыграют с Сабриной Сантамарией из США и Тамарой Зиданшек из Словении.

В парном разряде женского турнира на Wimbledon еще не играли в первом круге украинки Людмила Киченок (сестра Надежды Киченок заявлена в паре с Макото Ниномией из Японии) и Марта Костюк (с Еленой Остапенко из Латвии).

Людмила Киченок и Костюк будут также играть в миксте.

“Большой теннис Украины” отмечает, что украинки проведут 2 июля в общей сложности пять поединков на Wimbledon.

В одиночном разряде турнира после поединков 1 июля представительниц Украины не осталось.

Контекст:

В 2021 году турнир на травяном покрытии Wimbledon проходит с 28 июня по 11 июля. Его призовой фонд составляет £35 млн.

В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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