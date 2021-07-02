Генпрокурор США временно запретил казни на федеральном уровне

“Министерство юстиции должно обеспечить, чтобы каждому в федеральной системе уголовного правосудия не только предоставлялись права, гарантированные конституцией и законами Соединенных Штатов, но и обращались справедливо и гуманно. Это обязательство имеет особую силу в делах о смертной казни”, – сказал Гарланд.

В пресс-релизе минюста отмечается, что после возобновления в июле 2020 года казней на федеральном уровне были приняты новые документы об использовании пентобарбитала для смертельных инъекций. Теперь ведомство будет оценивать в том числе “риск боли и страданий” после инъекций.

“Пока ожидаются результаты проверок, казней на федеральном уровне не будет”, – подчеркнули в минюсте США.

Контекст:

Неофициальный мораторий на казни на федеральном уровне действовал в стране с 2003 года по 2020-й, в то же время высшая мера наказания практикуется в некоторых штатах отдельно от решений правительства.

Первыми узниками, которых в июне 2020 года решили казнить на федеральном уровне, были осужденные за изнасилования и убийства детей. Такие поручения давал на тот момент генпрокурор США Уильям Барр.

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