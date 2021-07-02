 

N-TV – новый виток санкционной спирали — Белоруссия закрывает Гёте-институт

02.07.2021, 7:34, Новости дня
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После инцидента с принудительной посадкой самолёта Ryanair в Минске Белоруссия и Евросоюз постоянно обмениваются санкциями и ответными санкциями, пишет немецкий телеканал N-TV. Теперь правительство Белоруссии требует прекратить деятельность Гёте-института и Немецкой службы академических обменов DAAD на её территории. В Берлине на это отреагировали с сожалением и отметили, что президент Лукашенко продолжает усиливать изоляцию собственной страны.


Reuters

С тех пор как в Минске был принудительно посажен самолёт Ryanair Белоруссия и ЕС обмениваются санкциями и контрсанкциями, отмечает немецкий телеканал N-TV. При этом «белорусский диктатор Лукашенко всё больше изолирует свою страну».

Теперь правительство Белоруссии требует прекратить всякую деятельность Гёте-института и Немецкой службы академических обменов DAAD в стране. «Мы сожалеем о решении белорусской стороны», — заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства в Берлине. Этот шаг поспособствует ещё большей международной изоляции Белоруссии. «Пострадают от этого решения белорусские граждане, которым будет отказано в дальнейших возможностях общественной и культурной занятости», — отметили в Берлине.

Работа обеих организаций способствовала сближению Германии и Белоруссии «на общественном и культурном уровне», подчеркнул представитель Министерства иностранных дел в Берлине. Правительство Германии продолжит работать над тем, чтобы сохранить культурное и общественное сотрудничество обеих стран.

Как напоминает N-TV, на прошлой неделе ЕС ввёл масштабные экономические санкции против Белоруссии в качестве реакции на принудительную посадку самолёта Ryanair и подавление оппозиции.

В понедельник Белоруссия в знак протеста против санкций ЕС отказалась от европейской программы восточного партнёрства. Министерство иностранных дел в Минске запретило лицам, ответственным за ввод санкций со стороны ЕС, въезд в Белоруссию, а также отозвало белорусского посла из Брюсселя назад, в Минск.

Глава совета ЕС Шарль Мишель резко раскритиковал действия белорусских властей. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая сейчас находится в ссылке в Литве, назвала заявленные меры очевидной попыткой «мести». В этом, по её словам, проявляется «слабость» и «слепота» президента Александра Лукашенко.

«Германия и Европейский союз стоят на стороне белорусского населения и поддерживают его участие и стремление к соблюдению их основных политических прав, — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства в Берлине. — Мы снова призываем белорусские власти к вступлению в серьёзный и инклюзивный национальный диалог и пойти навстречу законным требованиям протестного движения».

С августа прошлого года, когда в Белоруссии проходили выборы и предпринимались меры против оппозиции с применением силы, ЕС ввёл санкции в отношении 166 ответственных лиц, в том числе против самого Лукашенко, занимающего пост президента с 1994 года, отмечает N-TV.



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